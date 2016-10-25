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Полозов розказав про ймовірні провокації Росії щодо сина Джемілєва

Вівторок, 25 жовтня 2016, 07:03

Перебуваючи на території РФ, Хайсер Джемілєв продовжить залишатися заручником Москви, через якого можна впливати на його батька, відомого політика.

Таку думку висловив адвокат Хайсера Джемілєва Микола Полозов, передає Укрінформ.

"У четвер буде розглянуто нашу апеляцію на відмову в УДО. Після цього в п'ятницю я відвідаю Хайсера Джемілєва в колонії. І, думаю, наступного разу ми вже побачимося під час його звільнення 26 листопада. Але потрібно розуміти, що після виходу Хайсера за ворота колонії, справа його продовжиться", - говорить адвокат.

Як пояснює Полозов, перебуваючи на території РФ, Хайсер Джемілєв продовжить залишатися заручником Москви, через якого можна впливати на його батька, відомого політика.

"Потрібно бути надзвичайно обережним. Можливі провокації щодо Хайсера Джемілєва. Враховуючи одну з статей, по якій його звинувачували (незаконне зберігання зброї та боєприпасів, - ред.), достатньо буде якимось чином знайти у нього в кишені один патрон, щоб засудити його на більш довгий термін. Тому я буду координувати наші дії з консулом України, щоб уникнути подібних неприємностей" - сказав він.

Як відомо, 30 вересня Радянський районний суд Астрахані відмовив Джемілєву в умовно-достроковому звільненні, так як прийняв позицію державного обвинувача, який в ході дебатів негативно охарактеризував Хайсер Джемілєва, зазначивши, що він має 22 стягнення, "визнаний в колонії злісним порушником правопорядку" і "не виявив бажання працевлаштуватися" .

Пізніше стало відомо, що Совєтський райсуд Астрахані на "таємному засіданні" встановив адміністративний нагляд на 3 роки над сином Мустафи Джемілєвим Хайсером, який повинен вийти із російської в'язниці 26 листопада.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що у травні 2013 року він у дворі свого дому в Бахчисараї вбив знайомого родини Февзі Едемова з рушниці свого батька.

До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Теми: ДжемілєвРосія
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