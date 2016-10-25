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СБУ допитувала Савченко як свідка

Вівторок, 25 жовтня 2016, 11:37
СБУ допитувала Савченко як свідка
РІА Новости

Служба безпеки допитувала депутата від "Батьківщини" Надію Савченко в якості свідка в рамках кримінального провадження про посягання на територіальну цілісність України і створення терористичних організацій.

Про це повідомляє у вівторок ZN.UA, посилаючись на відповідь СБУ на запит видання на предмет допиту Савченко після її заяв щодо неофіційного візиту на окуповану територію Донбасу.

"Слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і створення терористичних організацій", – сказано у відповіді СБУ.

У той же час в спецслужбі не відповіли на запитання, що саме повідомила Савченко під час допитів, посилаючись на таємницю слідства.

Крім того, ZN.UA зазначає, що не отримало відповіді на питання, чи відстежує СБУ ймовірні зв'язки Савченко з Віктором Медведчуком.

Раніше Надія Савченко повідомила, що дала свідчення Службі безпеки з приводу своїх поїздок в окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Як відомо, 12 жовтня під час виступу на сесії парламентської Асамблеї Ради Європи народний депутат від "Батьківщини", член української делегації в ПАРЄ Надія Савченко повідомила про свої візити на окуповані території, де вона спілкувалася з цивільним населенням і бойовиками терористичних угруповань.

На наступний день Савченко підтвердила, що побувала в Донбасі і провела переговори з бойовиками, але вказала, що зустріч відбулася не на окупованих територіях, а в "сірій зоні" на лінії зіткнення.

Після цього заступник голови парламентської Фрац "Народного фронту" Юрій Береза ​​зажадав від СБУ розслідувати обставини поїздок Савченко, а також інших депутатів всіх рівнів чиновників в ОРДЛО.

Теми: СБУСавченко Надія
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