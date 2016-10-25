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Онищенко про гроші на сепаратизм: "два роки фінансував тільки Порошенка"

Вівторок, 25 жовтня 2016, 16:16
Онищенко про гроші на сепаратизм: два роки фінансував тільки Порошенка
Дмитро Ларін, УП

Народний депутат Олександр Онищенко відкидає звинувачення у фінансуванні сепаратизму і заявляє, що останні два роки фінансував лише президента Петра Порошенка.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

"Я хочу підкреслити, що останні два роки я фінансував тільки Петра Порошенка - українського президента. І якщо Петро Олексійович вважає себе сепаратистом, то Бог йому суддя", - написав він.

Онищенко додав, що останнім часом почалася "активна атака" на людей, які мають із ним контакт.

"Мені надходять смс, дзвінки, погрози. Надсилають гінців з вітаннями від Порошенка", - написав він.

Як відомо, у СБУ визнали затримували адвоката Онищенка Андрія Циганкова і допитували у рамках розслідування фінансування тероризму.

Онищенко і ще 20 осіб підозрюють у махінаціях з газом держкомпанії "Укгазвідобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

Українська правда

Теми: сепаратизмОнищенкоПорошенко
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