Лещенко: Луценко записал на бухгалтершу квартиру в Ялте
Народный депутат от БПП Сергей Лещенко заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко владеет квартирой в Ялте, которая записана на бывшую бухгалтерку фирмы Луценко.
Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".
"Кроме дома в Киеве, у бухгалтера Луценко из села оказалась еще одна недвижимость - в Крыму. Это квартира в Ялте площадью 145 метров, которая недавно была выставлена на продажу за миллион долларов", - написал он.
"Луценко, который всю жизнь работал на госслужбе, оформил на подставных лиц огромных размеров дорогую недвижимость, не имея подтвержденных для этого легальных доходов", - написал Лещенко.
Как известно, генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что ни он, ни кто-либо из его родственников не владеет домом с 8 квартирами, бухгалтера жены не знает.
24 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформлена на бухгалтерше его жены Светланы Рыженко.
Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к дому.
Впоследствии стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений в Светланы Рыженко, бывшей бизнес-партнерши семьи генпрокурора Юрия Луценко.