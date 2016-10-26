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Лещенко: Луценко записал на бухгалтершу квартиру в Ялте

Среда, 26 октября 2016, 14:30

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко владеет квартирой в Ялте, которая записана на бывшую бухгалтерку фирмы Луценко.

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".

"Кроме дома в Киеве, у бухгалтера Луценко из села оказалась еще одна недвижимость - в Крыму. Это квартира в Ялте площадью 145 метров, которая недавно была выставлена на продажу за миллион долларов", - написал он.

 

"Луценко, который всю жизнь работал на госслужбе, оформил на подставных лиц огромных размеров дорогую недвижимость, не имея подтвержденных для этого легальных доходов", - написал Лещенко.

 

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что ни он, ни кто-либо из его родственников не владеет домом с 8 квартирами, бухгалтера жены не знает.

24 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформлена на бухгалтерше его жены Светланы Рыженко.

Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к дому.

Впоследствии стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений в Светланы Рыженко, бывшей бизнес-партнерши семьи генпрокурора Юрия Луценко.

Темы: ЛуценкоЛещенконедвижимость
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