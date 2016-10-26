Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пєсков каже, що Савченко приїхала на суд Клиха і Карпюка не для обміну

Середа, 26 жовтня 2016, 15:01
Пєсков каже, що Савченко приїхала на суд Клиха і Карпюка не для обміну
24smi.org

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що приїзд в Москву депутата Верховної Ради Надії Савченко на процес у справі Миколи Карпюка та Станіслава Клиха не можна розглядати в контексті їх можливого обміну на росіян, засуджених в Україні.

Про це він сказав у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

На питання, чи розглядалася тема обміну на переговорах, зокрема, на останньому саміті в "нормандському форматі" в Берліні, Пєсков сказав: "Ні".

"Я, чесно кажучи, навіть не в курсі, що ведеться якась розмова про обмін або ще якась", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що "це виняткового компетенція внутрішньоросійського правосуддя".

Водночас, як повідомив адвокат Ілля Новіков у залі суда знаходяться не менше 10 представників зарубіжних консульств і посольств.

Раніше Савченко заявила, що їде в Москву підтримати українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, усвідомлюючи, що може не повернутися з Росії живою.

Як відомо 26 жовтня у Верховному суді Росії слухають апеляцію на вирок засудженим українцям Станіславу Клиху та Миколі Карпюку

Адвокати бранців заявили, що на справедливе правосуддя не розраховують, а одразу після рішення Верховного Суду перейдуть до безпосереднього лобіювання звільнення українців.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Клиха і Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав їх політв'язнями.

Теми: РосіясудСавченко Надія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Росіяни лишили політв’язня Куку в колонії сам на сам із проблемами після операції
Президент Румунії засудив атаку Росії на порт Рені біля кордону
В напрямку Бердянська спостерігається найбільший рух окупантів - Андрющенко
Останні новини
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: