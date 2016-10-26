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Песков говорит, что Савченко приехала на суд Клыха и Карпюка не для обмена

Среда, 26 октября 2016, 15:01
Песков говорит, что Савченко приехала на суд Клыха и Карпюка не для обмена
24smi.org

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приезд в Москву депутата Верховной Рады Надежды Савченко на процесс по делу Николая Карпюка и Станислава Клыха нельзя рассматривать в контексте их возможного обмена на россиян, осужденных в Украине.

Об этом он сказал в среду, передает "Интерфакс-Украина".

На вопрос, рассматривалась тема обмена на переговорах, в частности, на последнем саммите в "нормандском формате" в Берлине, Песков сказал: "Нет".

"Я, честно говоря, даже не в курсе, что ведется какой-то разговор об обмене или еще какой-то", - сказал Песков.

Он отметил, что "это исключительно компетенция внутрироссийского правосудия".

В то же время, как сообщил адвокат Илья Новиков, в зале суда находятся не менее 10 представителей зарубежных консульств и посольств.

Ранее Савченко заявила, что едет в Москву поддержать украинский Николая Карпюка и Станислава Клых, осознавая, что может не вернуться из России живой.

Как известно 26 октября во Верховном суде России слушают апелляцию на приговор осужденным Украинский Станиславу Клых и Николай Карпюк.

Адвокаты пленников заявили, что на справедливое правосудие не рассчитывают, а сразу после решения Верховного Суда перейдут к непосредственному лоббированию освобождения украинцев.

Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха до 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Клих и Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн.

"Мемориал" признал их политзаключенными.

Темы: РосcиясудСавченко Надежда
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