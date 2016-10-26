Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд випустив керівника "Правого сектора" Закарпаття на поруки

Середа, 26 жовтня 2016, 16:07

Печерський суд віддав на поруки народним депутатам Олегу Петренку, Андрію Білецькому, Валерію Пацкану та Ігорю Мосійчуку керівника "Правого сектора" Закарпаття Олександра Сачка.

Про це повідомляє у середу радикал Мосійчук у себе в Facebook.

"ГПУ дослухалася до здорового глузду і відкликала звинувачення в створені терористичної організації та бандитизмі", – пише він.

 

Керівник закарпатського "Правого сектору" Олександр Сачко заявляв, що отримав повідомлення про вчинення 15 злочинів.

Генпрокуратура звинувачувала його в бандитизмі, злісному опорі правоохоронцям, хуліганстві з особливим цинізмом, вбивствах, організації і керівництві бандою та ще низці тяжких злочинів.

25 жовтня генеральний прокурор Юрій Луценко поінформував, що слідство вважає за можливе змінити зазначеній особі підозру на більш м’яку, враховуючи клопотання
ряду народних депутатів та його сімейні обставини – вагітна дружина.

Українська правда

Теми: судПравий сектор
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
суд
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС
Позов Росії проти України: Мін’юст очікує на позитивне рішення ЄСПЛ
Останні новини
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: