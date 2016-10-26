Суд выпустил руководителя "Правого сектора" Закарпатья на поруки
Печерский суд отдал на поруки народных депутатов Олегу Петренко, Андрею Билецкому, Валерию Пацкану и Игорю Мосийчуку руководителя "Правого сектора" Закарпатья Александра Сачко.
Об этом сообщает в среду радикал Мосийчук у себя в Facebook.
"ГПУ прислушалась к здравому смыслу и отозвала обвинения в создании террористической организации и бандитизме", – пишет он.
Руководитель закарпатского "Правого сектора" Александр Сачко заявлял, что получил сообщение о совершении 15 преступлений.
Генпрокуратура обвиняла его в бандитизме, злостном сопротивлении правоохранителям, хулиганстве с особым цинизмом, убийствах, организации и руководстве бандой и еще ряде тяжких преступлений.
25 октября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие считает возможным изменить указанному лицу подозрение на более мягкое, учитывая ходатайство
ряда народных депутатов и его семейные обстоятельства – беременная жена.
Украинская правда