Суд выпустил руководителя "Правого сектора" Закарпатья на поруки

Печерский суд отдал на поруки народных депутатов Олегу Петренко, Андрею Билецкому, Валерию Пацкану и Игорю Мосийчуку руководителя "Правого сектора" Закарпатья Александра Сачко.



Об этом сообщает в среду радикал Мосийчук у себя в Facebook.



"ГПУ прислушалась к здравому смыслу и отозвала обвинения в создании террористической организации и бандитизме", – пишет он.

Руководитель закарпатского "Правого сектора" Александр Сачко заявлял, что получил сообщение о совершении 15 преступлений.



Генпрокуратура обвиняла его в бандитизме, злостном сопротивлении правоохранителям, хулиганстве с особым цинизмом, убийствах, организации и руководстве бандой и еще ряде тяжких преступлений.

25 октября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие считает возможным изменить указанному лицу подозрение на более мягкое, учитывая ходатайство

ряда народных депутатов и его семейные обстоятельства – беременная жена.

Украинская правда