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Суд выпустил руководителя "Правого сектора" Закарпатья на поруки

Среда, 26 октября 2016, 16:07

Печерский суд отдал на поруки народных депутатов Олегу Петренко, Андрею Билецкому, Валерию Пацкану и Игорю Мосийчуку руководителя "Правого сектора" Закарпатья Александра Сачко.

Об этом сообщает в среду радикал Мосийчук у себя в Facebook.

"ГПУ прислушалась к здравому смыслу и отозвала обвинения в создании террористической организации и бандитизме", – пишет он.

 

Руководитель закарпатского "Правого сектора" Александр Сачко заявлял, что получил сообщение о совершении 15 преступлений.

Генпрокуратура обвиняла его в бандитизме, злостном сопротивлении правоохранителям, хулиганстве с особым цинизмом, убийствах, организации и руководстве бандой и еще ряде тяжких преступлений.

25 октября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие считает возможным изменить указанному лицу подозрение на более мягкое, учитывая ходатайство
ряда народных депутатов и его семейные обстоятельства – беременная жена.

Украинская правда

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Темы: судПравый сектор
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