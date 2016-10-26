Депутат Загорій заплатив за "квартири Луценка" 35 млн грн
Екс-бухгалтер родинного бізнесу генпрокурора Юрія Луценка Світлана Риженко продала 8 приміщень на вулиці Еспланадній, 34 в Києві депутату від БПП Глібу Загорію за 35 млн грн.
Про це свідчить електронна декларація Загорія, повідомляють "Наші гроші".
Видання зазначає, що Загорій викупив не всі квартири у будинку, а лише ті, які належали Риженко.
У вересні весь будинок намагались продати за $5,3 млн.
Як відомо, 24 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.
Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.
Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко.
У вівторок на прес-конференції Луценко знову відхрестився від цієї нерухомості.
НАБУ в свою чергу повідомило про початок перевірки цієї інформації.
У середу Лещенко опублікував інформацію про наявність у Риженко квартири в окупованій Ялті. Депутат вважає, що ця квартира також насправді належить Луценкові і записана на 67-річну Риженко як на підставну особу.