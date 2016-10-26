Полторак показав, скільки разом із дружиною заробив за рік

Міністр оборони України Степан Полторак задекларував 1 млн 150 тис. грн і 42 тис. дол. готівки, а також заощадження в "Укрексімбанку" на суму 168 тис. 377 грн.

Про це йдеться в електронній декларації на сайті НАЗК.

Згідно з інформацією, Полторак і його дружина Інна володіють по 33,3% квартири загальною площею 89 кв. м, купленої в 2001 році.

Також у власності дружини міністра житловий будинок площею 39,8 кв. м, який вона купила в 2014 році, і земельна ділянка площею 941 кв. м.

Глава Міноборони, відповідно до задекларованих даних, не володіє автомобілем, а у Інни Полторак є Smart Micro 2002 року випуску.

У графі про доходи за 2015 рік міністр вказав 266 тис. 498 грн зарплати і 76 тис. 280 грн гонорарів або інших виплат за цивільно-правовими угодами.

Крім того, в минулому році Полторак отримав подарунків на суму 8 тис. 610 грн.

У той же час дружина глави МО в 2015 році заробила 51 тис. 248 грн, а також отримала відсотки від вкладів в "ПриватБанку" на суму 32 тис. 20 грн.

Інна Полторак в 2015 році також отримала 415 тис. 875 грн. від продажу нерухомого майна.

На банківських рахунках у "ПриватБанку" вона зберігає 155 тис. 635 грн, а також володіє 430 тис. грн. і 73 тис. дол готівки.

Українська правда