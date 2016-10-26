Полторак показал, сколько вместе с женой заработал за год

Министр обороны Украины Степан Полторак задекларировал 1 млн 150 тыс. грн и 42 тыс. долл. наличных денег, а также сбережения в "Укрэксимбанке " на сумму 168 тыс. 377 грн.

Об этом говорится в электронной декларации на сайте НАПК.



Согласно информации, Полторак и его жена Инна владеют по 33,3% квартиры общей площадью 89 кв. м, купленной в 2001 году.



Также в собственности супруги министра жилой дом площадью 39,8 кв. м, который она купила в 2014 году, и земельный участок площадью 941 кв. м.

Глава Минобороны, согласно задекларированным данным, не владеет автомобилем, а у Инны Полторак имеется Smart Micro 2002 года выпуска.



В графе о доходах за 2015 год министр указал 266 тыс. 498 грн зарплаты и 76 тыс. 280 грн гонораров или других выплат по гражданско-правовым сделкам.



Кроме того, в прошлом году Полторак получил подарков на сумму 8 тыс. 610 грн.



В то же время супруга главы МО 2015 году заработала 51 тыс. 248 грн, а также получила проценты от вкладов в "ПриватБанке" на сумму 32 тыс. 20 грн.



Инна Полторак в 2015 году также получила 415 тыс. 875 грн. от продажи недвижимого имущества.



На банковских счетах в "ПриватБанке" она хранит 155 тыс. 635 грн, а также владеет 430 тыс. Грн. и 73 тыс. долл наличности.



Украинская правда