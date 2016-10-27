Чуркин в ООН потребовал доказательства бомбардировок Алеппо

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постпред РФ Чуркин потребовал от генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена предоставить доказательства продолжения авиаударов в Алеппо.

Об этом сообщает ТАСС.

Чуркин заявил, что на прошлой неделе "в качестве отклика на призыв ООН и жеста доброй воли было принято решение полностью прекратить полеты авиации ВКС (России) и ВВС Сирии в районе Алеппо с 10 утра местного времени 18 октября".

"Самолеты не приближались к городу на расстояние менее 10 км. Этот мораторий на полеты продолжается восьмой день. Господин О'Брайен, вы о нем не упомянули ни слова", - уверяет постпред РФ.

По его словам, заместитель генсека построил свое выступление так, как будто бомбардировки "не прекращались ни на один день". "Если у вас сведения есть, что какие-то ракетно-бомбовые удары наносились, пожалуйста, приведите эти сведения.

Как сообщалось, Россия объявляла "гуманитарную паузу" якобы с целью дать время гражданским и повстанцам покинуть город. В то же время сирийские повстанцы отказались покинуть город, заявив, что террористов среди них нет, а оружие они не сложат, пока не падет режим.

Авиаудары и бои в Алеппо возобновились на третий день после прекращения огня.

На экстренном заседании Совбеза ООН в начале октября РФ заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, которые наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.

По данным экспертов, жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.