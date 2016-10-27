Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чуркин в ООН потребовал доказательства бомбардировок Алеппо

Четверг, 27 октября 2016, 02:35

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постпред РФ Чуркин потребовал от генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена предоставить доказательства продолжения авиаударов в Алеппо.

Об этом сообщает ТАСС.

Чуркин заявил, что на прошлой неделе "в качестве отклика на призыв ООН и жеста доброй воли было принято решение полностью прекратить полеты авиации ВКС (России) и ВВС Сирии в районе Алеппо с 10 утра местного времени 18 октября".

"Самолеты не приближались к городу на расстояние менее 10 км. Этот мораторий на полеты продолжается восьмой день. Господин О'Брайен, вы о нем не упомянули ни слова", - уверяет постпред РФ.

По его словам, заместитель генсека построил свое выступление так, как будто бомбардировки "не прекращались ни на один день". "Если у вас сведения есть, что какие-то ракетно-бомбовые удары наносились, пожалуйста, приведите эти сведения. 

Как сообщалось, Россия объявляла "гуманитарную паузу" якобы с целью дать время гражданским и повстанцам покинуть город. В то же время сирийские повстанцы отказались покинуть город, заявив, что террористов среди них нет, а оружие они не сложат, пока не падет режим.

Авиаудары и бои в Алеппо возобновились на третий день после прекращения огня.

На экстренном заседании Совбеза ООН в начале октября РФ заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, которые наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.

По данным экспертов, жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.

Темы: ООНСирияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
ООН
Мы не можем допустить, чтобы в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: