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Суд відмовився пом'якшити запобіжний захід Александровській

Четвер, 27 жовтня 2016, 17:06

Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшити запобіжний захід колишньому народному депутату від КПУ Аллі Александровській і залишив її під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат екс-нардепа Олександр Постернак.

"Залишили в силі рішення суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт до 21 грудня", – сказав захисник.

Як відомо, 13 жовтня Апеляційний суд Харківської області змінив запобіжний захід екс-нардеці від Компартії України Аллі Александровській, підозрюваній у сепаратизмі: випустив її під домашній арешт.

28 червня стало відомо, що Аллу Александровську затримали. Їй інкримінують ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

30 червня Київський райсуд Харкова заарештував Александровську на 60 днів без можливості внесення застави.

"Українська правда" в Threads

Теми: КПУсуд
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