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Суд отказался смягчить меру пресечения Александровской

Четверг, 27 октября 2016, 17:06

Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения бывшему народному депутату от КПУ Аллы Александровской и оставил ее под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат экс-нардепа Александр Постернак.

"Оставили в силе решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте до 21 декабря", – сказал защитник.

13 октября Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения экс-нардепу от Компартии Украины Алле Александровской, подозреваемой в сепаратизме: отпустил ее из СИЗО под домашний арест.

28 июня стало известно, что Аллу Александровскую задержали. Ей инкриминируют ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Темы: КПУсуд
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