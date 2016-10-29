Полторак покарав 23 командирів за неякісне харчування у військових частинах

За неякісну організацію харчування у низці військових частин до дисциплінарної відповідальності притягнуто 23 особи.

Про це заявив глава Міноборони Степан Полторак за результатами перевірки військових частин, повідомляє прес-служба МОУ.

За словами Полторака, після проведення перевірок у певній кількості військових частин виявлено низку порушень, що стосуються обліку особового складу, якості продуктів харчування та якості самої послуги з харчування.

"Я не бачу кар’єрного росту для командира, який байдуже ставиться до своїх підлеглих. За організацію харчування персональну відповідальність має нести командир", - заявив Полторак та зазначив, що серед тих, кого притягнуто до відповідальності - 2 керівників звільнено з посади, 5 попереджені про повну службову невідповідність, 2 понижено в посаді, 3 отримали сувору догану, 8 осіб отримали догану.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook радник президента України Юрій Бірюков, рішенням міністра оборони були покарані кілька десятків людей, "рівнем начпродів та заступників по тилу військових частин".

Також Бірюков додав, що у 2016 році зафіксовано лише 9 актів від командирів військових частин із зауваженнями щодо якості харчування особового складу.

"Усі інші акти підписані без зауважень. Порядку у військових частинах не буде, поки командири "на місцях" будуть спокійно підписувати всі акти", - зазначив він.

Бірюков нагадав, що з 2017 року розпочинається планове перевдення ЗСУ на змішану систему харчування, процес триватиме 3 роки.

Українська правда