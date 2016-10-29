Полторак наказал 23 командиров за некачественное питание в воинских частях

За некачественную организацию питания в ряде воинских частей к дисциплинарной ответственности привлечены 23 человека.

Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак по результатам проверки военных частей, сообщили в пресс-службе МОУ.

По словам Полторака, после проведения проверок в определенном количестве военных частей выявлен ряд нарушений, касающихся учета личного состава, качества продуктов питания и качества самой услуги по питанию.

"Я не вижу карьерного роста для командира, который безразлично относится к своим подчиненным. За организацию питания персональную ответственность должен нести командир", - заявил Полторак и отметил, что среди тех, кого привлекли к ответственности - 2 руководителей освобождены от должности, 5 предупреждены о полном служебном несоответствии, 2 понижены в должности, 3 получили строгий выговор, 8 человек получили выговор.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков, решением министра обороны были наказаны несколько десятков человек, "уровнем начпродов и зампотылу военных частей".

Также Бирюков добавил, что в 2016 году зафиксировано лишь 9 актов от командиров воинских частей с замечаниями по качеству питания личного состава.

"Все остальные акты подписаны без замечаний. Порядка в воинских частях не будет, пока командиры "на местах" будут спокойно подписывать все акты", - отметил он.

Бирюков напомнил, что с 2017 года начинается плановое перевдення ВСУ на смешанную систему питания, процесс продлится 3 года.

Украинская правда