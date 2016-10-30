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Москаль розкритикував кадрові перестановки на Закарпатській митниці

Неділя, 30 жовтня 2016, 04:28
Москаль розкритикував кадрові перестановки на Закарпатській митниці

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що здивований кадровими перестановками на Закарпатській митниці.

Про це повідомляє його прес-служба.

"Ініційовані Державною фіскальною службою кадрові перестановки у зв’язку з відстороненням начальника Закарпатської митниці ДФС В.Колеснікова не можуть не викликати подив", - зазначив Москаль.

Він нагадав, що виконання обов'язків заступника начальника Закарпатської митниці, начальника управління по боротьбі з митними порушеннями покладені на нинішнього начальника відділу митного оформлення №3 МП "Ужгород" Євгена Шишолу.

"Хочу нагадати, що приводом для відсторонення В.Колеснікова стали виявлені порушення при оформленні трьох фур із різноманітною фурнітурою, які 13 жовтня заїхали на митну територію України через МП "Ужгород". Є.Шишола в цей час був старшим зміни МП "Ужгород", і саме під його керівництвом митник проводив оформлення фур, у яких потім начебто виявили порушення", - підкреслив Москаль.

"Тобто В.Колеснікова, який фізично не міг контролювати оформлення кожного автомобіля, відсторонили з посади, а старшого зміни, який пропустив фури, – призначили в.о.заступника начальника митниці, начальником управління по боротьбі з контрабандою", - додав він.

Як відомо, 24 жовтня Насіров відсторонив начальника Закарпатської митниці ДФС Володимира Колеснікова та начальника митного поста "Ужгород" Євгена Потоцького за неналежне виконання службових обов'язків.

28 жовтня  Насіров своїми наказами призначив виконуючих обов'язки начальника Закарпатської митниці ДФС та його заступника.

Теми: МоскальЗакарпаттямитниця
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