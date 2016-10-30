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Москаль раскритиковал кадровые перестановки на Закарпатской таможне

Воскресенье, 30 октября 2016, 04:28
Москаль раскритиковал кадровые перестановки на Закарпатской таможне

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что удивлен кадровыми перестановками на Закарпатской таможне.

Об этом сообщает его пресс-служба.

"Инициированные Государственной фискальной службой кадровые перестановки в связи с отстранением начальника Закарпатской таможни ДФС В.Колесникова не могут не вызвать удивление", - отметил Москаль.

Он напомнил, что исполнение обязанностей заместителя начальника Закарпатской таможни, начальника управления по борьбе с таможенными нарушениями возложены на нынешнего начальника отдела таможенного оформления №3 МП "Ужгород" Евгения Шишолу.

"Хочу напомнить, что поводом для отстранения В.Колесникова стали выявленные нарушения при оформлении трех фур с разнообразной фурнитурой, которые 13 октября заехали на таможенную территорию Украины через МП "Ужгород". Е.Шишола в это время был старшим смены МП "Ужгород", и именно под его руководством таможенник проводил оформление фур, в которых потом вроде обнаружили нарушения", - подчеркнул Москаль.

"То есть В.Колесников, который физически не мог контролировать оформление каждого автомобиля, отстранили от должности, а старшего смены, который пропустил фуры, - назначили и.о. заместителя начальника таможни, начальником управления по борьбе с контрабандой", - добавил он.

Как известно, 24 октября Насиров отстранил начальника Закарпатской таможниГФС Владимира Колесникова и начальника таможенного поста "Ужгород" Евгения Потоцкого за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

28 октября председатель Насиров своими приказами назначил исполняющих обязанности начальника Закарпатской таможни ГФС и его заместителя.

Темы: МоскальЗакарпатьетаможня
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