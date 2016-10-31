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У Онищенка є грецький паспорт – НАБУ

Понеділок, 31 жовтня 2016, 13:09

Національне антикорупційне бюро встановило наявність у депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка паспорта громадянина Греції.

Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду Києва від 19 жовтня, повідомляють "Українські новини".

Детективи НАБУ звернулися до суду з клопотанням про заочний арешт депутата з альтернативою застави 1,6 млрд гривень.

В ухвалі суду зазначено, що правоохоронцям не вдалося встановити поточне місцезнаходження депутата.

"У ході досудового розслідування отримані дані, що Онищенко в своєму розпорядженні має приватний літак і може безперешкодно подорожувати з паспортом громадянина України і паспорта громадянина Греції, постійно змінюючи місце свого перебування", – сказано в ньому.

Матеріали про міжнародний розшук Онищенка направлені в Інтерпол.

Суд частково задовольнив клопотання і обрав Онищенкові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

При цьому суд зобов'язав правоохоронців не пізніше ніж через 48 годин з моменту затримання підозрюваного доставити його до суду для розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту або його зміну на більш м'який запобіжний захід.

Як відомо, раніше спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький повідомив, що правоохоронці перевіряють наявність у Онищенко паспорта громадянина будь-якої європейської країни.

Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укгазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, вказані його мама, 75-річна Інеса Кадирова, й адвокат Валерій Постний – у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

В даний момент він знаходиться в Британії.

Королівська прокуратура Британії заявила, що екстрадиції Онищенка нічого не заважає, і Україна може звернутися з відповідним запитом у будь-який момент.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОнищенкоНАБУ
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