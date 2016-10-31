Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Онищенко есть греческий паспорт – НАБУ

Понедельник, 31 октября 2016, 13:09

Национальное антикоррупционное бюро установило наличие у депутата от "Воли народа" Александра Онищенко паспорта гражданина Греции.

Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 19 октября, сообщают "Украинские новости".

Детективы НАБУ обратились в суд с ходатайством о заочном аресте депутата с альтернативой залога 1,6 млрд гривен.

В определении суда указано, что правоохранителям не удалось установить текущее местонахождение депутата.

"В ходе досудебного расследования получены сведения, что Онищенко в своем распоряжении имеет частный самолет и может беспрепятственно путешествовать с паспортом гражданина Украины и паспортом гражданина Греции, постоянно меняя место своего пребывания", – сказано в нем.

Материалы о международном розыске Онищенко направлены в Интерпол.

Суд частично удовлетворил ходатайство и избрал Онищенко меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом суд обязал правоохранителей не позднее чем через 48 часов с момента задержания подозреваемого доставить его в суд для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде ареста или его изменение на более мягкую меру.

Как известно, ранее специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители проверяют наличие у Онищенко паспорта гражданина какой-либо европейской страны.

Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

В данный момент он находится в Британии.

Ранее Королевская прокуратура Великобритании заявила, что экстрадиции Онищенко ничего не мешает и Украина может обратиться с соответствующим запросом в любой момент.

Темы: ОнищенкоНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон в целом
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
Все новости...
Реклама: