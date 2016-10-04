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Гринів хоче повторно внести поправки до е-декларування

Вівторок, 4 жовтня 2016, 10:54

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів має намір повторно внести у Верховну Раду поправки до законодавства про електронне декларування доходів чиновників.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні парламенту у вівторок.

Він нагадав, що після розмови з президентом Петром Порошенком погодився відкликати свою поправку, яка викликала обурення у суспільстві.

Водночас Гринів наголосив, що залишається прихильником того, що інформація електронного декларування має бути для службового користування:

"Я залишаюся далі прихильником. Я внесу ці поправки тоді, коли дискусія в суспільстві буде готова зі всіма аргументами", – сказав він.

На думку глави фракції БПП, питання боротьби з корупцією "забалакується". Він пропонує переходити до "реальних кроків", а саме віддати перевірку даних у деклараціях компетентним антикорупційним органам.

Як відомо, Гринів пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції, і закрити відомості з декларацій для загального користування.

3 жовтня, активісти провели під стінами Ради пікет з вимогою не саботувати боротьбу з корупцією в державі.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїБПП
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