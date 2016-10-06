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МЗС викликає консула РФ через Сущенка

Четвер, 6 жовтня 2016, 11:25
МЗС викликає консула РФ через Сущенка

МЗС викликає консула РФ в Україні для надання пояснень через недопуск українських дипломатів до журналіста Романа Сущенка.

Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Сьогодні МЗС викликає консула Росії в Україні для надання пояснень, чому РФ в порушення норм міжнародного права не надає доступу нашому консулу до Романа Сущенка", - повідомила Беца.

Вона додала, що напередодні в середу повторно було направлено в МЗС Росії ноту з вимогою негайно надати доступ консулу до Сущенка, який утримується в "Лефортово".

"Ми вживаємо всіх заходів і по лінії посольства, і по лінії консульства, звернулися і до уповноваженого з прав людини в РФ", - сказала Беца.

Як відомо, Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Романа затримали у Москві в день прибуття. Росія, порушуючи всі міжнародні правила, не повідомила про його затримання ні українське консульство, ні родичів Сущенка. Про затримання журналіста стало відомо із повідомлень російських ЗМІ.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Оксана Коваленко, УП

Теми: СущенкоРосія
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