Журналісти пікетують посольство РФ з вимогою звільнити Сущенка
Під посольством Росії в Україні журналісти, блогери та колеги заарештованого у Москві кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка вимагають його звільнення.
Як повідомляє "Укрінформ", близько 30 співробітників інформагентства, представників Незалежної медіа-профспілки України тримають плакати: "Я теж кореспондент. Свободу Роману Сущенку!".
Крім того, на огорожі дипмісії вивішено великий плакат із зображенням Сущенка, якого у кайданках ведуть співробітники ФСБ РФ, і написом: "Kremlin! Stop kidnapping!" ("Кремль! Припини викрадення!").
Пікетувальники вигукують "Свободу Сущенку!".
Українські журналісти пікетують посольство Росії в Києві з вимогою звільнити Романа Сущенка pic.twitter.com/UYNGHpBkUk— Yevgen Nasadyuk (@eugen_nasa) October 6, 2016
Як відомо, у четвер МЗС України викликає консула Росії для пояснень щодо затримання Сущенка.
Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.
У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У Головному управлінні розвідки називають це фейком.
У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.
З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.