Сущенка російським силовикам здав "друг сім'ї" - Фейгін
Українського журналіста Романа Сущенка затримали в Росії після свідчень "друга сім’ї" його брата.
Про це заявив його адвокат Марк Фейгін в ефірі "5 каналу".
"(Позиція обвинувачення – ред.) дуже проста. Він (Сущенко – ред.) кілька разів приїжджав у Москву до свого брата, підтримував стосунки з другом сім’ї і друг сім’ї просто його здав", - сказав він.
Фейгін сказав, що це свідчення однієї людини.
Наразі Сущенко перебуває у Лефортівській в’язниці.
"Він не жаліється, хоча маленька двомісна камера. Там є холодильник, телевізор. Сидить він з таджиком. Вони гарно ладнають між собою. У них, як вона каже, дуже чиста камера", - сказав він.
Як відомо, 2 жовтня паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.
У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.
У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.
В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.
В агентстві наголошують, що Романа затримали у Москві в день прибуття. Росія, порушуючи всі міжнародні правила, не повідомила про його затримання ні українське консульство, ні родичів Сущенка. Про затримання журналіста стало відомо із повідомлень російських ЗМІ.
Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.
Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.
З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.