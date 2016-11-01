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Сущенка російським силовикам здав "друг сім'ї" - Фейгін

Вівторок, 1 листопада 2016, 16:07
Сущенка російським силовикам здав друг сім'ї - Фейгін

Українського журналіста Романа Сущенка затримали в Росії після свідчень "друга сім’ї" його брата.

Про це заявив його адвокат Марк Фейгін в ефірі "5 каналу".

"(Позиція обвинувачення – ред.) дуже проста. Він (Сущенко – ред.) кілька разів приїжджав у Москву до свого брата, підтримував стосунки з другом сім’ї і друг сім’ї просто його здав", - сказав він.

Фейгін сказав, що це свідчення однієї людини.

Наразі Сущенко перебуває у Лефортівській в’язниці.    

"Він не жаліється, хоча маленька двомісна камера. Там є холодильник, телевізор. Сидить він з таджиком. Вони гарно ладнають між собою. У них, як вона каже, дуже чиста камера", - сказав він.

Як відомо, 2 жовтня паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Романа затримали у Москві в день прибуття. Росія, порушуючи всі міжнародні правила, не повідомила про його затримання ні українське консульство, ні родичів Сущенка. Про затримання журналіста стало відомо із повідомлень російських ЗМІ.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Теми: РосіяСущенков'язниця
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