СМИ узнали, кто оказался третьим "диверсантом", задержанным в Крыму

Третьим арестованным 9 ноября в Крыму может оказаться член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан 2 ранга запаса Владимир Дудка.

Об этом сообщает QirimInfo.

"В СМИ был опубликован список арестованных, где фигурировала фамилия третьего задержанного Дудко. О том, что настоящая фамилия задержанного вероятнее всего Дудка, сообщил журналист Александр Янковский в Facebook", - пишет издание.

Профиль в "Одноклассниках" жителя Севастополя с фамилией Дудка и такими же инициалами, как и у задержанного третьего "диверсанта".

Его сын после попытки связаться с ним заблокировал сообщения. Более того сын задержанного не вышел в четверг на работу и целый день не брал трубку. Об этом сообщил его работодатель. Друзья сына Дудка также рассказали, что он уже второй день подряд "не выходит на контакт".

Арест Владимира Дудка QirimInfo подтвердили другие родственники.

По информации из открытых источников, он был капитаном корабля радиоэлектронной разведки "Юпитер" в 1997 - 2001 годах, а в 2013-м стал членом региональной общественной приемной министра обороны Павла Лебедева в Севастополе.

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

В РФ озвучили фамилии украинских, задержанных в Крыму под видом "диверсантов": Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

Позже в России выпустили видео якобы задержания украинцев, в которм фигурировала "визитка Яроша".

Заявления ФСБ РФ прозвучали на следующий день после того, как стало известно, что следующим президентом США избран Дональд Трамп, которого поддерживала Россия. В Госдуме РФ даже аплодировали новости об избрании Трампа.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко

Это уже вторая попытка России, оккупировавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первый раунд состоялся летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинская правда