У БПП пояснили, чому не забирають мандат у голови Миколаївщини

У БПП заявляють, що Рада не позбавляє депутата БПП Олексія Савченка депутатських повноважень, щоб він, в разі звільнення з посади голови Миколаївської ОДА міг повернутися на роботу в Раду.

Про це своїй сторінці у Facebook написав нардеп БПП з Миколаївщини Аркадій Корнацький.

Корнацький, посилаючись на новий закон "Про держслужбу", заявляє, що новопризначені голови ОДА тепер мають 6-місячний "випробувальний термін".

"Савченку "дали" 3 місяці. Уявімо собі, що він "наступить на хвіст" таким корупціонерам, які, наприклад, управляють Кабміном або цілою фракцією в Раді, і Савченко "не пройде випробування". Чому він не повинен повернутися на попереднє місце роботи, на що мав би повне право? Так що припиняти його депутатські повноваження можна лише по закінченню випробувального термін, а це - аж після Різдва Христового", - написав він.

Як відомо у вівторок, Верховна Рада двічі не змогла знайти голосів, щоб позбавити депутата БПП Олексія Савченка депутатських повноважень у зв'язку з призначенням на державну службу.

Після визначення переможця комісією 6 жовтня президент Петро Порошенко призначив своїм указом Олексія Савченка головою Миколаївської облдержадміністрації з терміном випробування три місяці і з оплатою згідно із законодавством.

За такої ситуації Савченко отримуватиме дві заробітні плати: як нардеп і як голова ОДА.

Конституція України забороняє поєднання депутатських повноважень із будь-якою державною посадою.

Українська правда