Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У БПП пояснили, чому не забирають мандат у голови Миколаївщини

Вівторок, 15 листопада 2016, 12:49

У БПП заявляють, що Рада не позбавляє депутата БПП Олексія Савченка депутатських повноважень, щоб він, в разі звільнення з посади голови Миколаївської ОДА міг повернутися на роботу в Раду.

Про це своїй сторінці у Facebook написав нардеп БПП з Миколаївщини Аркадій Корнацький.

Корнацький, посилаючись на новий закон "Про держслужбу", заявляє, що новопризначені  голови ОДА тепер мають 6-місячний "випробувальний термін".  

"Савченку "дали" 3 місяці. Уявімо собі, що він "наступить на хвіст" таким корупціонерам, які, наприклад, управляють Кабміном або цілою фракцією в Раді, і Савченко "не пройде випробування". Чому він не повинен повернутися на попереднє місце роботи, на що мав би повне право? Так що припиняти його депутатські повноваження можна лише по закінченню випробувального термін, а це - аж після Різдва Христового", - написав він.

Як відомо у вівторок, Верховна Рада двічі не змогла знайти голосів, щоб позбавити  депутата БПП Олексія Савченка депутатських повноважень у зв'язку з призначенням на державну службу.

Після визначення переможця комісією 6 жовтня президент Петро Порошенко призначив своїм указом Олексія Савченка головою Миколаївської облдержадміністрації з терміном випробування три місяці і з оплатою згідно із законодавством.

За такої ситуації Савченко отримуватиме дві заробітні плати: як нардеп і як голова ОДА.

Конституція України забороняє поєднання депутатських повноважень із будь-якою державною посадою.

Українська правда

Теми: БППМиколаїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
БПП
Екснардепа "Блоку Петра Порошенка" впіймали на хабарі – ДБР
Мультиварки, теніс і тренажери: Мінюст покращив умови у СІЗО і в'язницях
Екснардеп від БПП нагрів державу на сотні тисяч – САП
Останні новини
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
Усі новини...
Реклама: