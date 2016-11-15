В БПП объяснили, почему не забирают мандат у главы Николаевщины

В БПП заявляют, что Рада не лишает депутата БПП Алексея Савченко депутатских полномочий, чтобы он, в случае освобождения от должности председателя Николаевской ОГА мог вернуться на работу в Раду.

Об этом своей странице в Facebook написал нардеп БПП с Николаевщины Аркадий Корнацкий.

Корнацкий, ссылаясь на новый закон "О госслужбе", заявляет, что новоназначеного председателя ОГА теперь имеют 6-месячный "испытательный срок".

"Савченко "дали" 3 месяца. Представим себе, что он "наступит на хвост" таким коррупционерам, которые, например, управляют Кабмином или целой фракцией в Раде, и Савченко "не пройдет испытания". Почему он не должен вернуться на прежнее место работы, на что имел бы полное право? Так что прекращать его депутатские полномочия можно только по окончанию испытательного срок, а это - только после Рождества Христова", - написал он.

Как известно во вторник, Верховная Рада дважды не смогла найти голосов, чтобы лишить депутата БПП Алексея Савченко депутатских полномочий в связи с назначением на государственную службу.

После определения победителя комиссией 6 октября, президент Петр Порошенко назначил своим указом Алексея Савченко председателем Николаевской облгосадминистрации со сроком испытания три месяца и с оплатой в соответствии с законодательством.

В такой ситуации Савченко получать две заработные платы: как нардеп и как председатель ОГА.

Конституция Украины запрещает совмещение депутатских полномочий с любой государственной должности.

Украинская правда