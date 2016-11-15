Бурбак назвал митинги антимайданом: людей свозили за 500 гривен

Лидер фракции "Народного фронта" Максим Бурбак рассказал, что часть участников акций протеста, которые проходили в центре Киева 15 ноября, политики привезли в столицу за деньги.

Об этом он сказал в Верховной Раде, призывая поддержать законопроект президента об урегулировании вопроса обманутых вкладчиков.

"Я с ними общался тоже. Они там на улице стоят и справедливо требуют от нас урегулирования этих конфликтов. Но я общался с теми вкладчиками, которых не привезли за 500 гривен из Житомира, не набирали по всей Украине для того, чтобы расшатать ситуацию, для того чтобы вместе с "Оппоблоком" ходить под НБУ и заводить, расшатывать ситуацию в стране", – сказал Бурбак.

"Мы не дадим свозить людей на Антимайдан, не будет этого", – заявил он.

Бурбак заявил, что фракция "Народного фронта" почти полным составом была участником Революции Достоинства: "Мы тогда стояли за идею, а не за 500 гривен для того, чтобы свозить и решать свои собственные вопросы".

"Всем политиканам не советую… Народ Украины вам не поверит", – добавил он.

Перед его выступлением лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко поздравила обманутых вкладчиков с "победой":

"Именно ваша сила синергии, ваше давление на президента персонально (подействовало) – и президент, боясь вашей сегодняшней акции, пригласил обманутых вкладчиков банка "Михайловский" и подписал перед телевидением законопроект… Это настоящая победа людей. Без давления улицы ни этот президент, ни эта Рада, ни Кабинет министров действовать не могут".

По словам Тимошенко, Совет обманутых вкладчиков объявил сбор на 15 ноября тех, кто пострадал от банковской системы, в частности валютных вкладчиков, "для того, чтобы надавить на президента и принудить действовать", – и это сработало.

Она призвала всех граждан: "Ваша жизнь сознательно уничтожается коррупционерами высшего сорта, президентом-олигархом. Боритесь".

Журналисты и пользователи соцсетей сообщали о том, что несколько разрозненных митингов у Верховной Рады и Национального банка выглядят очень организованными.

Им предшествовали сообщения о поиске людей для митингов.

Людей собирали на Крещатике на 9 утра.

Была информация и об оплате участникам акций.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что акциями вкладчиков банка 15 ноября начнется реализация плана "Шатун", придуманного российскими властями для дестабилизации ситуации в Украине и препятствования предоставлению безвизового режима с Евросоюзом Украине.

СБУ назначила расследование по поводу слитых 23 октября "писем" помощника президента РФ Владислава Суркова, в которых якобы упоминался и "план Шатун". Впрочем, в соответствующем документе были украинизмы, не характерные для российской среды, как то "в Украине".

Алена Рощенко, УП