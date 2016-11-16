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Основним фігурантом справи про тиск на церкву є Янукович – Деркач

Середа, 16 листопада 2016, 13:10

У справі про тиск на предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Володимира основним фігурантом є екс-президент Віктор Янукович, а не народний депутат фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський.

Про це заявляє позафракційний народний депутат Андрій Деркач, передає "Інтерфакс-Україна".

"Основний фігурант справи Янукович Віктор Федорович і співробітники правоохоронних органів. Вважаю, що Вадим Новинський може давати свідчення в якості свідка, оскільки не ухиляється від слідства і викладає свою версію подій... Не він основний фігурант справи", – заявив депутат.

За словами Деркача, з цієї причини він не має наміру голосувати за зняття з Новинського депутатської недоторканності.

Нардеп зазначив, що три роки тому після спілкування з митрополитом Володимиром і на його прохання направив в Генеральну прокуратуру депутатське звернення за фактом порушення конституційних прав і свобод та вчинення протиправних дій щодо предстоятеля УПЦ (МП) з боку Януковича і правоохоронців. Це звернення стало підставою для відкриття кримінального провадження.

Деркач заявив, що цю заяву забирати не буде, водночас відмовився коментувати будь-які деталі слідства, які стали йому відомі як свідкові.

За його словами, всі факти і деталі справи можна буде висловити і почути на відкритому судовому процесі.

Парламентарій також закликав зацікавлених осіб не заважати роботі слідства і "не нагнітати фальшивих пристрастей".

Як відомо, Новинський проходить як співучасник в одному з епізодів "великої справи Януковича", де йдеться про узурпацію влади та вплив на українську церкву.

На думку Генпрокуратури, вина Новинського у здійсненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 (пособництво), частиною 2 статті 146 (позбавлення волі) та частиною 1 статті 365 (перевищення повноважень) переконливо підтверджується зібраними доказами.

З повним текстом подання генпрокурора та версією слідства у "церковній справі" Новинського можна ознайомитись тут.

"Українська правда" у Threads

Теми: НовинськийцеркваЯнукович
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