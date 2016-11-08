У справі Новинського слідчі допитали трьох президентів України

У кримінальній справі, в якій проходить депутат від "Опозиційного блоку" олігарх Вадим Новинський, було допитано трьох президентів України.

Про це свідчить повний текст подання генпрокурора Юрія Луценка до парламенту на притягнення Новинського до відповідальності, яке має у своєму розпорядженні "Українська правда".

Так, згідно з документом, президентів допитали ще в 2014 році: Леоніда Кравчука 20 травня, Віктора Ющенка 31 липня, Леоніда Кучму – 31 серпня.

Всього в поданні фігурують протоколи допиту 5 десятків свідків.

На думку Генпрокуратури, вина Новинського у здійсненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 (пособництво), частиною 2 статті 146 (позбавлення волі) та частиною 1 статті 365 (перевищення повноважень) переконливо підтверджується зібраними доказами.

З повним текстом подання генпрокурора та версією слідства у "церковній справі" Новинського можна ознайомитись тут.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада скерував до Верховної Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

Новинський проходить як співучасник в одному з епізодів "великої справи Януковича", де йдеться про узурпацію влади та вплив на українську церкву.

Українська правда