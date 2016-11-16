Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Основным фигурантом дела о давлении на церковь является Янукович – Деркач

Среда, 16 ноября 2016, 13:10

В деле о давлении на предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира основным фигурантом является экс-президент Виктор Янукович, а не народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Об этом заявляет внефракционный народный депутат Андрей Деркач, передает "Интерфакс-Украина".

"Основной фигурант дела Янукович Виктор Федорович и сотрудники правоохранительных органов. Считаю, что Вадим Новинский может давать показания в качестве свидетеля, поскольку не уклоняется от следствия и излагает свою версию событий… Не он основной фигурант дела", – заявил депутат.

По словам Деркача, по этой причине он не намерен голосовать за снятие с Новинского депутатской неприкосновенности.

Нардеп отметил, что три года назад после общения с митрополитом Владимиром и по его просьбе направил в Генеральную прокуратуру депутатское обращение по факту нарушения конституционных прав и свобод и совершения противоправных действий в отношении предстоятеля УПЦ (МП) со стороны Януковича и правоохранителей. Это обращение стало основанием для открытия уголовного производства.

Деркач заявил, что это заявление забирать не будет, в то же время отказался комментировать детали следствия, которые стали ему известны как свидетелю.

По его словам, все факты и детали дела можно будет высказать и услышать на открытом судебном процессе.

Парламентарий также призвал заинтересованных лиц не мешать работе следствия и "не нагнетать фальшивых страстей".

Как известно, Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где речь идет об узурпации власти и влиянии на украинскую церковь.

По мнению Генпрокуратуры, вина Новинского в осуществлении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27 (пособничество), частью 2 статьи 146 (лишение свободы) и части 1 статьи 365 (превышение полномочий) убедительно подтверждается собранными доказательствами.

С полным текстом представления генпрокурора и версии следствия в "церковном деле" Новинского можно ознакомиться здесь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НовинскийцерковьЯнукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
Новинский
Суд арестовал доли Новинского в 72 компаниях
Госгеонедр забрала у компании Новинского лицензии на два месторождения
Суд арестовал скрытые активы Новинского на 10,5 миллиарда: спрятал 230 объектов недвижимости
Последние новости
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
Все новости...
Реклама: