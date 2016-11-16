Основным фигурантом дела о давлении на церковь является Янукович – Деркач

В деле о давлении на предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира основным фигурантом является экс-президент Виктор Янукович, а не народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Об этом заявляет внефракционный народный депутат Андрей Деркач, передает "Интерфакс-Украина".

"Основной фигурант дела Янукович Виктор Федорович и сотрудники правоохранительных органов. Считаю, что Вадим Новинский может давать показания в качестве свидетеля, поскольку не уклоняется от следствия и излагает свою версию событий… Не он основной фигурант дела", – заявил депутат.

По словам Деркача, по этой причине он не намерен голосовать за снятие с Новинского депутатской неприкосновенности.

Нардеп отметил, что три года назад после общения с митрополитом Владимиром и по его просьбе направил в Генеральную прокуратуру депутатское обращение по факту нарушения конституционных прав и свобод и совершения противоправных действий в отношении предстоятеля УПЦ (МП) со стороны Януковича и правоохранителей. Это обращение стало основанием для открытия уголовного производства.

Деркач заявил, что это заявление забирать не будет, в то же время отказался комментировать детали следствия, которые стали ему известны как свидетелю.

По его словам, все факты и детали дела можно будет высказать и услышать на открытом судебном процессе.

Парламентарий также призвал заинтересованных лиц не мешать работе следствия и "не нагнетать фальшивых страстей".

Как известно, Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где речь идет об узурпации власти и влиянии на украинскую церковь.

По мнению Генпрокуратуры, вина Новинского в осуществлении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27 (пособничество), частью 2 статьи 146 (лишение свободы) и части 1 статьи 365 (превышение полномочий) убедительно подтверждается собранными доказательствами.

С полным текстом представления генпрокурора и версии следствия в "церковном деле" Новинского можно ознакомиться здесь.