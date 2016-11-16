Луценко: статью Новинскому могут усилить

Генпрокурор Юрий Луценко не исключает, что квалификация действий депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского могут изменить.

Об этом он заявил в ходе заседания регламентного комитета Верховной Рады относительно разрешения на привлечение Новинского к ответственности.

По словам Луценко, прокуратура не ставит цель просто наказать Новинского.

"Мы просим разрешения на то, чтобы Новинский стал рядовым гражданином и прикасаемым для следствия... Я не исключаю, что в дальнейшем статью Новинскому изменят. Возможно ослабят, а может и усилят. Ведь есть еще и статья "взятие заложника", – заявил Луценко.

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Как известно, Новинский подозревается в давлении на покойного митрополита УПЦ МП Владимира в интересах экс-президента Виктора Януковича. Также его подозревают в незаконном ограничении свободы митрополита Александра Драбинко, который был помощником Владимира.

Во время заседания регламентного комитета Новинский попросил допросить Януковича в этом деле.

Больше о деле по Новинскому читайте в статье "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Роман Романюк, Олег Шанковский, УП, инфографика ГПУ

