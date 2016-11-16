Новинский говорит, что в хороших отношениях с инициатором "церковного дела"

Народный депутат от Оппоблока Вадим Новинский говорит, что находится в хороших отношениях со своим коллегой депутатом Андреем Деркачем, по чьму заявлением было открыто производство о давлении на предстоятеля УПЦ МП митрополита Владимира.



Об этом Новинский сказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады в среду, отвечая на вопросы.



"Не знаю, как у него со мной… Но у меня с ним хорошие отношения. Недавно были вместе на Афоне", – сказал он, упомянув также комментарий Деркача, что основным фигурантом указанного дела является экс-президент Виктор Янукович, а не Новинский.



Депутат вновь повторил, что считает дело "сфабрикованным на основе показаний двух лжесвидетелей".



В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что Новинский фигурирует в этом деле в качестве пособника Януковича, а также попросил определение степени вины возложить на суд:



"Здесь происходит не суд, а заседание регламентного комитета. И только в суде будет признано, кто лжесвидетель. Господин Драбинко (главный свидетель стороны обвинения -ред) подписывал ознакомление об ответственности за заведомо ложные показания. Если это будет установлено судом, сядут они, если их показания примет суд, сядут другие".

Луценко в среду презентует представление на Новинского гпу

"Когда говорят о политически мотивированном преследовании, а через некоторое время заявляют о дружеских отношениях с Деркачем, я хотел бы напомнить, что именно Деркач написал заявление о совершенном преступлении относительно Драбинко", – отметил генпрокурор.

С полным текстом представления генпрокурора и версии следствия в "церковном деле" Новинского можно ознакомиться здесь.



Валентина Романенко, УП