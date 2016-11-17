Грановський: Звинувачення Саакашвілі не мають спільного з реальним життям

Народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Грановський спростовує заяву екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі про доручення позбавити його громадянства.

Про це політик написав на своїй Facebook-сторінці.

"Я завжди ставився з великою повагою до талантів Михайла, тож останні звинувачення в тому числі і на мою адресу, нічого, на щастя, не мають спільного з реальним життям, а скоріше народжені цими самими талантами в боротьбі за владу", - заявив Грановський.

"Я відмовляюся вірити в те, що Михайло, не маючи ніяких доказів (яких і бути не може), продовжує помилятися і звинувачувати різних людей в тому, про що вони навіть не чули. Я також відмовляюся вірити в те, що у Михайла з'явилися наміри домагатися тієї самої влади силовими методами, перетворивши Україну в поле чужого бою", - додав він.

Як відомо, раніше Саакашвілі заявив, що президент Петро Порошенко доручив нардепам від БПП Ігорю Кононенку та Олександру Грановському позбавити його громадянства через суд.

Українська правда