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Грановский: Обвинения Саакашвили не имеют общего с реальной жизнью

Четверг, 17 ноября 2016, 21:57

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Грановский опровергает заявление экс-губернатора Одесской области МИхеила Саакашвили о поручении лишить его гражданства.

Об этом политик написал на своей Facebook-странице. 

"Я всегда относился с большим уважением к талантам Михаила, так что последние обвинения в том числе и в мой адрес, ничего, к счастью, не имеют общего с реальной жизнью, а скорей рождены этими самыми талантами в борьбе за власть", - заявил Грановский.

"Я отказываюсь верить в то, что Михаил, не имея никаких доказательств (которых и быть не может), продолжит ошибаться и обвинять самых разных людей в том, о чем они даже не слышали. Я также отказываюсь верить в то, что у Михаила появились намерения добиваться той самой власти силовыми методами, превратив Украину в поле чужого боя", - добавил он.

Как известно, ранее Саакашвили заявил, что президент Петр Порошенко поручил нардепам от БПП Игорю Кононенко и Александру Грановскому лишить его гражданства через суд.

Украинская правда

Темы: СаакашвилиГрановский
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