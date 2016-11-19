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Саакашвілі заявив, що автором "Шатуна" є лідер фракції БПП Гринів

Субота, 19 листопада 2016, 10:50
Саакашвілі заявив, що автором Шатуна є лідер фракції БПП Гринів

Автором плану "Шатун" є нардеп, лідер парламентської фракції "БПП" Ігор Гринів.

Про це в ефірі програми "Перші про головне. Коментарі" на телеканалі "ZIK" заявив екс-голова Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі.

За його словами, Гринів "вигадав "Шатун", аби громадяни України не протестували проти корумпованої влади".

"Представник президента у Верховній Раді, нардеп Ігор Гринів є мозковим центром групи, яка веде проти мене війну. Саме Гринів і вигадав так званий план "Шатун" – ніби Україна пливе у човні, а будь-хто незгодний із чинною політикою, його розхитує... Немає ніяких "Шатунів". Є шатуни на Банковій, на Інститутській...", - заявив Саакашвілі.

Також Саакашвілі заявив, що "Одесу віддали на відкуп злодіям та шахраям, і це провина президента Порошенка".

"Я пішов, але в Одесі при владі лишились Ківалов, Труханов, який має російське громадянство, представники банди Ангерта, котрі у 90-ті роки викрадали людей та відрубували їм пальці. Вони повстали проти мене, коли я почав з ними боротись. Однак мене не підтримали на Банковій", - зазначив Саакашвілі.

Як відомо, 7 листопада нардеп Антон Геращенко запостив на своїй сторінці у Facebook посилання на матеріали з сайту "Кіберхунта" з нібито документами з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова. Один з документів стосується дестабілізації на Закарпатті. Інший документ про нібито план "Шатун", що спрямований на дестабілізацію політичної ситуації в країні протягом листопада 2016 року до березня 2017.

У Кремлі заявили, що Сурков взагалі не користується електронною поштою

В СБУ заявили, що почали перевірку.

18 листопада голова СБУ Василь Грицак заявив, що план "Шатун" був підготовлений в Росії.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліПорошенкоСБУРосія
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