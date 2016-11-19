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Саакашвили заявил, что автор "Шатуна" - лидер фракции БПП Грынив

Суббота, 19 ноября 2016, 10:50
Саакашвили заявил, что автор Шатуна - лидер фракции БПП Грынив

Автором плана "Шатун" является нардеп, лидер парламентской фракции "БПП" Игорь Грынив.

Об этом в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале "ZIK" заявил экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

По его словам, Грынив "придумал "Шатун", чтобы граждане Украины не протестовали против коррумпированной власти".

"Представитель президента в Верховной Раде, нардеп Игорь Грынив является мозговым центром группы, ведущей против меня войну. Именно Грынив и придумал так называемый план "Шатун" - якобы Украина плывет в лодке, а кто угодно, кто не согласен с действующей политикой, ее расшатывает. .. Нет никаких "Шатунов". Есть шатуны на Банковой, на Институтской ...", - заявил Саакашвили.

Также Саакашвили заявил, что "Одессу отдали на откуп ворам и мошенникам, и это вина президента Порошенко".

"Я ушел, но в Одессе у власти остались Кивалов, Труханов, который имеет российское гражданство, представители банды Ангерта, которые в 90-е годы похищали людей и отрубали им пальцы. Они восстали против меня, когда я начал с ними бороться. Однако меня не поддержали на Банковой", - отметил Саакашвили.

Как известно, 7 ноября нардеп Антон Геращенко запостил на своей странице в Facebook ссылки на материалы с сайта "Киберхунта" с якобы документами с почты помощника президента РФ Владислава Суркова.

Один из документов касается дестабилизации на Закарпатье. Другой документ о якобы плане "Шатун", который направлен на дестабилизацию политической ситуации в Украине в течение ноября 2016 года до марта 2017 года.

В Кремле заявили, что Сурков вообще не пользуется электронной почтой.

В СБУ в свою очередь заявили, что начали проверку.

18 ноября глава СБУ Василий Грицак заявил, что план "Шатун" был подготовлен в России.

Украинская правда

Темы: СаакашвилиПорошенкоСБУРосcия
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