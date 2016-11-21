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Муждабаєв і Ходорковський посперечалися через Крим

Понеділок, 21 листопада 2016, 00:56

Заступник гендиректора телеканалу АТР Айдер Муждабаєв вступив в суперечку з російським опозиціонером Михайлом Ходорковським, який 19 листопада був обраний головою руху "Відкрита Росія", про територіальну приналежність Криму.

Так, на сторінці в Facebook Муждабаєв запитав у Ходорковського, чи є в програмі "Відкритої Росії" пункт про повернення Криму до складу України.

Ходорковський відповів, що кримське питання не є головним для російського суспільства, у якого також є і інші проблеми.

"Розумію Ваше бажання, щоб для російського суспільства головним питанням було питання Криму, а єдиним рішенням - його повернення Україні. Але це не так. Російське суспільство хоче вирішувати інші проблеми. Щоб їх вирішити ми об'єднуємося, незважаючи на відмінності з багатьох питань, що суспільство вважає другорядними. Рішення ж, в разі перемоги демократичних сил, може бути тільки шляхом демократичної процедури або війни. Війна нам всім не потрібна", - заявив політик.

На уточнююче запитання Муждабаєва про те, чи стануть в разі перемоги демократичні сили в Росії наполягати на збереженні Криму під контролем РФ або вимагати від України переговорів і поступок у вигляді згоди на незаконний референдум, Ходорковський заявив, що демократичний уряд буде шукати компроміс.

 "Демократичний уряд буде працювати з суспільством і Україною, намагаючись знайти компроміс. Ніяких рішень, всупереч позиції громадян не буде. І, наскільки я знаю, розумна більшість в Україні провокувати конфлікт з цього питання теж не стане. Нехай кримчани будують життя, як хочуть", - вважає опозиціонер.

При цьому Муждабаєв заявив, що "розумна більшість України, як і будь-який український уряд, ніколи не піде на переговори про свою територіальну цілісність з будь-якою владою РФ".

У вересні 2016 року Михайло Ходорковський запустив проект "Замість Путіна", метою якого є вибір суперника нинішнього президента Росії на виборах у 2018 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: ХодорковськийКриманексіякримські татари
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