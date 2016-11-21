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Муждабаев и Ходорковский поспорили из-за Крыма

Понедельник, 21 ноября 2016, 00:56

Заместитель гендиректора телеканала АТР Айдер Муждабаев вступил в спор с российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, который 19 ноября был избран председателем движения "Открытая Россия", о территориальной принадлежности Крыма.

Так, на странице в Facebook Муждабаев спросил у Ходорковского, есть ли в программе "Открытой России"  пункт о возвращении Крыма в состав Украины.

Ходорковский ответил, что крымский вопрос не является главным для российского общества, у которого также есть и другие проблемы.

"Понимаю Ваше желание, чтобы для российского общества главным вопросом был вопрос Крыма, а единственным решением - его возвращение Украине. Но это не так. Российское общество хочет решать другие проблемы. Чтобы их решить мы объединяемся, невзирая на различия по многим вопросам, которые общество считает второстепенными. Решение же, в случае победы демократических сил, может быть только путем демократической процедуры или войны. Война нам всем не нужна", - заявил политик.

На уточняющий вопрос Муждабаева о том, станут ли в случае победы демократические силы в России настаивать на сохранении Крыма под контролем РФ или  требовать от Украины переговоров и уступок в виде согласия на незаконный референдум, Ходорковский заявил, что демократическое правительство будет искать компромисс.

 "Демократическое правительство будет работать с обществом и Украиной, пытаясь найти компромисс. Никаких решений, вопреки позиции граждан не будет. И, насколько я знаю, разумное большинство в Украине провоцировать конфликт по этому вопросу тоже не станет. Пусть крымчане строят жизнь, как хотят", - считает оппозиционер.

При этом Муждабаев заявил, что "разумное большинство Украины, как и любое украинское правительство, никогда не пойдет на переговоры о своей территориальной целостности с любыми властями РФ".

В сентябре 2016 Михаил Ходорковский запустил проект "Вместо Путина", целью которого является выбор соперника нынешнему президенту России на выборах в 2018 году.

Темы: ХодорковскийКрыманнексиякрымские татары
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