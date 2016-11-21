Суд над Ефремовым, арест которого истекает в четверг, перенесли

Заседание Печерского райсуда Киева по рассмотрению продления ареста экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, срок действия которого истекает 24 ноября, отложено до рассмотрения вопроса об отводе судьи.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил адвокат Андрей Смирнов.

По его словам, на заседании в понедельник сторона защиты заявила отвод секретарю судебного заседания в связи с ненадлежащей организацией процесса, а затем – прокурору, поскольку считает его ангажированным.

Судья Владимир Карабань отклонил эти ходатайства и после обеденного перерыва один из адвокатов Ефремова Евгений Солодко заявил ходатайство об отводе судьи.

"После этого в заседании был объявлен перерыв до того момента, когда автоматическая система распределения дел определит судью, который будет рассматривать ходатайство об отводе", – сказал Смирнов.

Как известно, во время заседания в понедельник Ефремов отказался назвать Россию оккупантом.

Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений: завладении имуществом (ст. 191 ч. 5 УК); совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ст. 110 ч. 3 УК); совершении организационного и другого содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 УК).