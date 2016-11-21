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СБУ продовжила розслідування замаху на Шокіна

Понеділок, 21 листопада 2016, 15:36

Служба безпеки продовжила розслідування справи про замах на колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна.

Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на відповідь СБУ на запит агентства.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на життя колишнього генерального прокурора України Шокіна В.М. за ознаками злочину, передбаченого ст. 112 Кримінального кодексу України, здійснює слідчий відділ ГУ СБУ в Києві та Київській області. Досудове слідство триває", – сказано в ньому.

Також зазначено, що подробиці досудового слідства можуть розголошуватися тільки з дозволу слідчого або прокурора.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, термін досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців з дня повідомлення особі про підозру.

Як відомо, 2 листопада 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що ввечері снайпер обстріляв кабінет генерального прокурора Віктора Шокіна.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на генерального прокурора.

У лютому 2016 року в СБУ заявляли, що розслідування замаху на генпрокурора Шокіна "просунулося".

Теми: ШокінСБУГенпрокуратура
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