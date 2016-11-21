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СБУ продлила расследование покушения на Шокина

Понедельник, 21 ноября 2016, 15:36

Служба безопасности продлила расследование дела о покушении на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на ответ СБУ на запрос агентства.

"Досудебное расследование в уголовном производстве по факту покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Украины Шокина В.М. по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 Уголовного кодекса Украины, осуществляет следственный отдел ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Досудебное следствие продолжается", – сказано в нем.

Также указано, что подробности досудебного следствия могут разглашаться только с разрешения следователя или прокурора.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу, срок досудебного расследования не может превышать 12 месяцев со дня сообщения лицу о подозрении.

Как известно, 2 ноября 2015 года главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что вечером снайпер обстрелял кабинет генерального прокурора Виктора Шокина.

СБУ открыла уголовное производство по факту покушения на генерального прокурора.

В феврале 2016 года в СБУ заявляли, что расследование покушения на генпрокурора Шокина "продвинулось".

Темы: ШокинСБУГенпрокуратура
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