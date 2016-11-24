Чоловік Королевської просить суд віддати йому Єфремова на поруки

Депутат від "Опозиційного блоку", чоловік своєї колеги по фракції Наталії Королевської Юрій Солод просить суд віддати екс-регіонала Олександра Єфремова йому на поруки.

Про це Солод заявив у залі засідання Печерського райсуду Києва.

"Я беру на себе зобов'язання щодо дотримання, що при першій вимозі слідчого чи суду буду готовим забезпечити його явку", – сказав він.

Крім Солода на засідання також прийшов депутат від "Опоблоку" Юрій Мірошниченко.

Як відомо, у четвер суд має вирішити, чи продовжувати утримання Єфремова під вартою. Термін діючого утримання спливає опівночі.

У середу ще декілька депутатів від "Опоблоку" просили відпустити Єфремова під їхнє зобов'язання.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП