Муж Королевской просит суд отдать ему Ефремова на поруки

Депутат от "Оппозиционного блока", муж своей коллеги по фракции Наталии Королевской Юрий Солод просит суд отдать экс-регионала Александра Ефремова ему на поруки.

Об этом Солод заявил в зале заседания Печерского райсуда Киева.

"Я беру на себя обязательства по соблюдению, что при первом требовании следователя или суда буду готов обеспечить его явку", – сказал он.

Кроме Солода на заседание также пришел депутат от "Оппоблока" Юрий Мирошниченко.

Как известно, в четверг суд должен решить, продлевать ли содержание Ефремова под стражей. Срок действующего содержания истекает в полночь.

В среду еще несколько депутатов от "Оппоблока" просили отпустить Ефремова под их обязательства.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП