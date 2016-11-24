Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Муж Королевской просит суд отдать ему Ефремова на поруки

Четверг, 24 ноября 2016, 13:53

Депутат от "Оппозиционного блока", муж своей коллеги по фракции Наталии Королевской Юрий Солод просит суд отдать экс-регионала Александра Ефремова ему на поруки.

Об этом Солод заявил в зале заседания Печерского райсуда Киева.

"Я беру на себя обязательства по соблюдению, что при первом требовании следователя или суда буду готов обеспечить его явку", – сказал он.

 

Кроме Солода на заседание также пришел депутат от "Оппоблока" Юрий Мирошниченко.

Как известно, в четверг суд должен решить, продлевать ли содержание Ефремова под стражей. Срок действующего содержания истекает в полночь.

В среду еще несколько депутатов от "Оппоблока" просили отпустить Ефремова под их обязательства.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: Ефремовсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Ефремов
Актера Ефремова перевели из СИЗО в колонию: там сможет шить или печь
Ефремову сократили срок за смертельное ДТП
"Семейные" дела. Наказаны ли и как живут соратники Януковича
Последние новости
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
Все новости...
Реклама: