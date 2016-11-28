Суд у справі Сущенка закрили, хочуть продовжити арешт

Судовий процес у справі українського журналіста, обвинуваченого в РФ в шпигунстві, зробили закритим. Прокуратура просить залишити Сущенка під арештом до 30 січня 2017 року.

Про це у себе в Twitter написав його адвокат Марк Фейгін.

"Прокурор заявляє клопотання про закриття засідання. Суд задовольняє. Процес закривається", - написав Фейгін. Він повідомив, що слідство просить залишити Сущенка за ґратами ще на 2 місяці.

За клопотанням адвоката суд дав можливість Сущенкові ознайомитися зі справою.

Следствие ходатайствует о продлении ареста Сущенко ещё на два месяца до 30 января 2017 года. — Mark Feygin (@mark_feygin) November 28, 2016

Сущенко в суді фото марка фейгіна

Як відомо, 2 жовтня паризький кореспондент українського агентства "Укрінформ" Роман Сущенко, який прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в Москві, де його звинуватили в шпигунстві. У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки назвали фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" - розвідник.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення Сущенка.

Українська правда