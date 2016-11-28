Суд по делу Сущенко закрыли, хотят продлить арест

Судебный процесс по делу украинского журналиста, обвиняемого в РФ в шпионаже, сделали закрытым.

Об этом у себя в Twitter написал его адвокат Марк Фейгин.

"Прокурор ходатайствует о закрытии заседания. Суд удовлетворяет. Процесс закрывается", - написал Фейгин. По его словам, Сущенко хотят продлить арест на 2 месяца.

Следствие ходатайствует о продлении ареста Сущенко ещё на два месяца до 30 января 2017 года. — Mark Feygin (@mark_feygin) November 28, 2016

По ходатайству адвоката суд дал возможность Сущенко ознакомиться с арестным делом.

Сущенко в суде читает материалы дела Фото Марка Фейгина

Как известно, 2 октября парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Украинская правда