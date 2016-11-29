К Сущенко не пустили священника УПЦ КП для исповеди

Священника УПЦ КП Святослава Скорохода не пустили исповедовать Романа Сущенко, украинского журналиста, которого незаконно удерживают в России.

Об этом во вторник священник сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мне было отказано в совершении Таинств исповеди и святого Причастия над нашим журналистом Романом Сущенко, который незаконно содержится в Лефортово", - написал он.

По словам Скорохода, об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Напомню, что несколько недель назад по просьбе самого Романа мы и Марк Захарович обратились к руководству Лефортовськой тюрьмы, чтобы совершать духовную опеку над верным нашей Украинской Церкви, но сегодня нам в этом было отказано. Мол, у них достаточно священников РПЦ МП", - написал он.

Как известно, в понедельник Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже.

2 октября парижский корреспондент украинского агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

Украина требует немедленного освобождения Сущенко.