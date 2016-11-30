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Нємцову постійно погрожували вбивством, він боявся Кадирова – Яшин

Середа, 30 листопада 2016, 13:05
Нємцову постійно погрожували вбивством, він боявся Кадирова – Яшин
ТАСС

Російський політик Борис Нємцов в останні роки життя регулярно отримував погрози на свою адресу.

Про це заявив на засіданні суду, який розглядає справу про вбивство Нємцова, співголова партії "Парнас" Ілля Яшин, передає "Медуза".

"Нємцов був постійно об'єктом різних погроз, всі вони були пов'язані з його професійною і політичною діяльністю… Сенс цих загроз був в тому, що якщо ти не припиниш свою політичну діяльність, то тебе можуть просто вбити", - сказав Яшин.

Вказується, що Нємцов неодноразово звертався в правоохоронні органи.

За словами опозиціонера, джерелом можливої небезпеки Нємцов вважав керівництво Чечні.

"Всерйоз Нємцов побоювався тільки одну людину - Рамзана Кадирова. Він вважав, що представники республіки не підкоряються російським законам і можуть робити, що хочуть", - повідомив Яшин.

Як відомо, опозиційний російський політик Борис Нємцов був убитий на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.

Організатором злочину слідство назвало Руслана Мухудінова - колишнього водія одного з обвинувачених, а замовниками - якихось "невстановлених осіб".

П'ятеро звинувачуваних у його вбивстві - Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв - провину в суді не визнають.

Сім'я Нємцова в ході розслідування справи просила допитати в якості свідка главу Чечні Рамзана Кадирова, проте отримала відмову. Сам Кадиров раніше заявив, що між ним і Нємцовим "не було ворожнечі чи неприязні".

Теми: НємцовРосіяКадиров
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