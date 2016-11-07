Клінтон випереджає Трампа на 4% - опитування

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає свого основного суперника - республіканця Дональда Трампа на 4 процентних пункти.

Про це свідчать дані опитування NBC News спільно з The Wall Street Journal, опубліковані 6 листопада.

За Клінтон готові віддати свої голоси 44% виборців, за Трампа - 40%. Лібертаріанця Гері Джонсона підтримують 6% виборців, Джилл Стейн з партії зелених - 2%.

При цьому, якщо не враховувати Джонсона і Стейн, то відрив між Клінтон і Трампом становить 5%.

Опитування було проведено з 3 по 5 листопада. У ньому взяли участь 1200 потенційних виборців.