У четвер РФ атакувала Кривий Ріг з винищувача Су-57: "дорогої іграшки", яку бережуть від ППО

По Кривому Рогу 25 квітня росіяни намагались поцілити з літака Су-57, цей винищувач ворог береже від дії української протиповітряної оборони.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Літак Су-57 росіяни вже раніше використовували, однак намагаються його тримати на великій відстані, оскільки розуміють, що він може бути уражений нашим ППО. Це досить дороге "брязкальце", яке вони бережуть. Це для них дорога і своєрідна іграшка".

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Деталі: Противник використав ракету Х-59 або Х-69. Як пояснив офіцер, ці ракети складно відрізнити в повітрі, оскільки вони дуже схожі за тактико-технічними характеристиками. Точно встановити їхній тип та оцінити можна лише, коли вони опиняться в руках експертів.

Що передувало: Опівдні 25 квітня поблизу Кривого Рогу сили ППО знищили російську крилату ракету.

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